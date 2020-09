Deux bombardiers US B-52H et des F-16 des FAR en mission dans l'espace aérien marocain

Deux F-16 des FAR accompagnant un B-52H américain / Ph. US Embassy

«Des F-16 marocains volent aux côtés d'un B-52H Stratofortress américain lors d'une mission de la Bomber Task Force Europe, le 7 septembre 2020», annonce ce mardi l’ambassade des Etats-Unis à Rabat.

Moroccan F-16's fly alongside a U.S. B-52H Stratofortress during a Bomber Task Force Europe mission, Sept. 7, 2020. Operations & engagements w/ our allies & partners demonstrate & strengthen our shared commitment to global security & stability.(USAF photo, Airman Xavier Navarro) — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) September 8, 2020

«Les opérations et engagements avec nos alliés et partenaires démontrent et renforcent notre engagement commun en faveur de la sécurité et la stabilité mondiales», ajoute la même source mais sans préciser le lieu de l'exercice aérien.

Il s’agit en effet de deux bombardiers B-52H ayant quitté hier la base militaire de Fairford en Angleterre à destination de l’Espagne, indique un média anglophone. Les deux avions sont ensuite entrés dans l’espace aérien marocain, comme cela a été fait en avril 2019. Les deux B52H ont ensuite fait demi-tour pour atterrir à la base aérienne américaine de Moron à Séville.