Sahara : L’administration Biden réaffirme son appui au plan d’autonomie

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, vendredi 22 novembre à Rabat, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. À l'issue de ces entretiens avec le chef de la diplomatie, Mme Leaf a réaffirmé «le soutien des États-Unis à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste à la question du Sahara», indique le ministère marocain.

Elle a souligné que «les États-Unis saluent le rôle crucial du Maroc dans la promotion d'un Moyen-Orient plus pacifique et plus sûr, ainsi que le leadership du Royaume répondant aux besoins humanitaires à Gaza», ajoute la même source.

Pour rappel, les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara le 10 décembre 2020.

Barbara Leaf s'est rendue mardi à Alger, où elle a eu des réunions avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères. La diplomatie algérienne a annoncé que la question du Sahara occidental était au menu des entretiens entre Ahmed Attaf et Barbara Leaf.