Sahara : les intérêts économiques comme levier pour la politique étrangère du Maroc

Le Maroc continuera à tirer parti des intérêts économiques pour obtenir un soutien international pour le Sahara, a noté BMI Research, une entreprise spécialisée dans l'analyse macroéconomique, industrielle et des marchés financiers, dans un rapport publié jeudi.

Dans une note sur le risque politique, BMI révèle qu'en s'alignant avec des acteurs mondiaux clés et en tirant parti de sa position stratégique vers les marchés européens, le Maroc vise à «solidifier sa revendication sur le Sahara occidental».

La société Fitch Solutions souligne que le Maroc se concentrera principalement sur le renforcement des liens avec les pays membres de l'Union européenne pour atteindre ces objectifs de politique étrangère.

«L'amélioration récente des relations politiques avec l'Espagne et la France, dans le cadre de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pourrait encourager davantage de pays européens à faire de même, en échange d'un accès au marché marocain et d'une coopération sur des questions telles que la migration», explique BMI.

Bien que la question du Sahara reste une cause de «désaccords occasionnels avec les membres de l'UE» — comme le récent arrêt de la Cour de justice de l'UE sur les accords agricoles et de pêche avec le Maroc — BMI prédit que de tels cas «diminueront à l'avenir grâce à l'amélioration des relations avec les pays membres de l'UE».

Réduire l'influence de l'Algérie

En plus de renforcer le soutien au sein de l'UE, le Maroc cherche également à élargir ses relations économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne (ASS), visant à «réduire l'influence historique de l'Algérie dans la région».

BMI souligne les investissements du Maroc dans les pays subsahariens, menés par ses banques, compagnies d'assurance, entreprises de télécommunications et de construction. Ces efforts sont décrits comme «faisant partie d'une stratégie plus large pour affirmer l'influence du Maroc et renforcer le soutien diplomatique à sa position sur le conflit du Sahara occidental, en particulier avec les pays historiquement dans la sphère d'influence de l'Algérie au Sahel».

Le rapport fait également référence aux initiatives du Maroc telles que l'Initiative Atlantique, ses collaborations au sein de l'Union africaine, et les investissements du géant des phosphates OCP Group, qui pourraient se traduire en retour par un «soutien politique» au Royaume.

BMI anticipe que le Maroc se tournera également vers la Chine pour un «développement économique» supplémentaire tout en se positionnant comme «un partenaire alternatif à l'Algérie en Afrique du Nord».

Les investissements chinois significatifs au Maroc ces dernières années — en particulier dans les projets d'infrastructure et industriels — ont été motivés par «la position stratégique du Maroc près de l'UE, ainsi que ses accords commerciaux avec l'UE et les États-Unis», en faisant «une destination attrayante pour les entreprises chinoises de véhicules électriques cherchant à contourner les tarifs et à pénétrer les marchés européens», ajoute le rapport.

Alors que le Maroc renforce sa position en tant que partenaire stratégique à la fois de l'UE et de la Chine, ce rapprochement économique pourrait «réduire l'influence de l'Algérie en Afrique du Nord», note BMI.

Cependant, ces mouvements ne sont pas sans contestation. «Alors que le Maroc continue de rassembler un soutien international pour sa revendication sur le territoire, nous pensons que les tensions avec l'Algérie resteront élevées», déclare BMI. Mais une «guerre» reste peu probable en raison des répercussions économiques potentielles.