L’AMDIE présente son  Bilan du premier semestre 2024 et les perspectives de 2025

Sous la présidence de M. Karim ZIDANE, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, le conseil d’administration de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) s’est réuni le 19 novembre 2024. La réunion a permis de présenter les acquis enregistrés par AMDIE au cours du premier semestre 2024, ainsi que de valider le plan d'action 2025 et d'approuver le budget prévisionnel pour la prochaine année.

Selon un communiqué, l’AMDIE confirme que «grâce à la Nouvelle Charte de l'Investissement, le Maroc a connu un essor significatif de l'investissement privé, à hauteur de 25 milliards de dirhams au premier semestre 2024, avec l'approbation de 64 projets par la Commission Nationale de l'Investissement, visant la création de près de 12 900 emplois directs. Ces réalisations renforcent l'attractivité du Maroc dans des secteurs stratégiques tels que l'automobile, les énergies renouvelables, le tourisme, l'aéronautique et la pharmacie...»

Au cœur de ses chantiers de réformes stratégiques, l’agence a recensé 60 initiatives ciblées au niveau national et international, rien qu'au premier semestre 2024. «Ces actions ont mobilisé des investisseurs et donneurs d’ordres, générant plus de 1 300 rencontres d’affaires et stimulant des partenariats stratégiques pour l’économie nationale.»

Au niveau des exportations, 14 marchés prioritaires, notamment les États-Unis, la France, l’Allemagne et l’Italie sont dans le viseur de l’agence. «Le programme triennal EXPORT MOROCCO NOW (2024-2026), lancé en avril 2024, vise à accompagner 337 entreprises exportatrices pour générer un chiffre d’affaires additionnel à l’export de près de 30 milliards de dirhams et créer près de 20 000 emplois d’ici 2026.»