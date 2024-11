Diplomatie territoriale : signature d’un partenariat historique entre l’Association des Élus de France et l’AMPCC

Un nouveau partenariat entre l'Association des Élus de France (AEF) et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) vient resserrer les liens de coopération stratégique en matière de diplomatie territoriale entre le Maroc et la France.

Prévue le 22 novembre 2024 au siège de l'AMPCC, la cérémonie de signature constituera «un moment historique» qui confirme «l'importance que revêt la diplomatie territoriale comme levier clé du rapprochement entre les deux nations».

Côté français, seront présents : d'anciens ministres, tels que Sarah El Hairy, ainsi que des parlementaires de renom comme Vincent Éblé, sénateur de Seine-et-Marne, Richard Ramos, député du Loiret, Karim Ben Cheikh, député de la 9e circonscription des Français de l’étranger, ou encore Farida Amrani, députée de l’Essonne, sans oublier plusieurs maires, dont Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement de Paris.

Côté marocain : des figures politiques influentes, notamment Driss El Yazami, président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, et Mohamed Zidouh, sénateur et président du groupe d’amitié Maroc-France, le président de l’AMPCC et maire de Tanger, Mounir Limouri, ainsi que la présidente de la commission des affaires étrangères au Parlement, Neila Tazi.

Selon les entités à l'origine de cette initiative associative, la mise en place de ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle dynamique insufflée par le rapprochement entre Rabat et Paris. Développement territorial, durabilité et gouvernance locale seront les thèmes phares de cette réunion.

À l'agenda, le renforcement des coopérations décentralisées à travers des jumelages et des projets conjoints, la promotion du développement durable grâce à des approches innovantes en matière d’intelligence territoriale, ainsi que la création d’opportunités académiques et économiques.