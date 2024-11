Inondations de Valence : La fondation Hassan II rend un vibrant hommage aux Marocains d'Espagne

La Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger, dans un communiqué de presse paru aujourd'hui mardi, rend hommage aux familles des sept victimes des inondations de la tempête Dana et rappelle sa solidarité avec les membres de la famille des huit ressortissants toujours portés disparus à ce jour. La fondation n'a pas manqué de louer l'ensemble des actions solidaires menées par le tissu associatif marocains d'Espagne en soutien aux efforts d'assistance dans les zones sinistrées des communes valenciennes.

La Fondation Hassan II a salué l'exemplarité de la contribution humanitaire des Marocains d'Espagne qui, mobilisés de Valence, de Malaga, d'Almeria, de Barcelone, de Tarragone, du Pays basque et même des îles Baléares. Ces Marocains «ont pris la route des zones sinistrées dans le seul but d'apporter leur aide. Des femmes et des hommes de tous âges, certains à la seule force de leurs bras, d'autres chargés de produits de première nécessité». La fondation a également mis en lumière l'ensemble des actions solidaires menées par les Marocains d'Espagne, vivement mobilisés dès le début de la catastrophe.

«Des points de collecte de dons ont été mis en place dans différents endroits d'Espagne pour Valence. Coiffeurs, cuisiniers, femmes au foyer, infirmières, enseignants, techniciens et autres professions se sont mis au travail dans les zones les plus touchées et ont travaillé côte à côte dans les opérations de sauvetage, de nettoyage, de déblaiement des décombres, encouragés par leur foi et leur volonté d'aider de toutes les manières possibles.» Fondation Hassan II

Dans le même esprit solidaire et fraternel, la Fondation a tenu à manifester son entière solidarité avec le peuple espagnol frère, tout en rappelant «ses sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher, partage la douleur et l'espoir de ceux qui attendent des nouvelles des personnes disparues».