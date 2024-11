Les jockeys marocains dominent lors du 10e Morocco International Meeting

Le week-end des 16 et 17 novembre, la compétition était féroce entre les jockeys locaux et étrangers alors qu'ils participaient à la 10e édition du Morocco International Meeting à Casablanca. Se déroulant à l’hippodrome de Casablanca, cet événement de deux jours a proposé un total de 14 courses, dont 8 à dimension internationale.

Le samedi, l'événement était dédié aux pur-sang anglais, avec huit courses passionnantes. La première compétition de la journée était le Prix Méditerranée, remportée par le cavalier italo-marocain Abdilah El Rherras avec son cheval Briefing.

Le deuxième trophée de la journée a été remis au jockey Rachid Amenay après avoir remporté le Prix Jean Pierre Laforest. «Dejoy est un grand cheval !» a-t-il déclaré à Yabiladi après avoir quitté le podium. «Elle a déjà remporté un grand prix national. Aujourd'hui, elle a concouru avec des cavaliers internationaux, qui sont également excellents, mais nous avons eu de la chance et nous avons gagné cette course», a joyeusement déclaré Amenay.

La troisième course de la journée était réservée aux femmes, avec des cavalières amatrices de plusieurs pays, dont l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis, entre autres. La même course, le Prix Fégentri, a été remportée par la jockey suédoise Hedman Elin Linnea Bernita avec son cheval, Wukair Grine.

«Je n'ai pas reçu beaucoup d'instructions de mon entraîneur, donc je devais juste tirer le meilleur parti de la situation», a déclaré Bernita après sa première course au Maroc. «Je pense que je suis partie un peu trop tard, donc j'ai dû rattraper. Ensuite, je cherchais juste un endroit pour passer et, ça s'est ouvert, donc c'était génial. C'est ma première fois ici au Maroc et j'apprécie beaucoup. Il fait chaud et c'est beau et très luxueux», a-t-elle confié à Yabiladi.

La quatrième course, le Grand Prix des Éleveurs, a été remportée par le cavalier espagnol Vaclav Janacek, qui montait Lady Aida. La cinquième course, le Grand Prix des Propriétaires, était cette fois pour les Anglais, avec le jockey Guillaume Guedj-Gay remportant la victoire avec Black Gangster.

Une victoire attendue depuis longtemps pour le propriétaire du cheval, Peter Jones, et son fils Tobias. «Nous sommes venus ici l'année dernière pour la première fois. Nous avions été battus d'un pouce dans la même course et donc nous avons voulu retenter», a déclaré Peter Jones du Royaume-Uni à Yabiladi. «De retour cette année, nous avons amené quatre chevaux et il faut avoir le bon type de chevaux, donc aujourd'hui nous avons eu une première, une deuxième, une troisième et une sixième place, donc nous sommes heureux», a-t-il ajouté.

Pour la sixième course de la journée, le Grand Prix de la SOREC, qui fait partie de la prestigieuse série internationale «Défi du Galop», le trophée a été remis à Madihi Zouhair, pour être arrivé premier avec Shining Dawn.

Aziz Jabafi, en selle sur Al Othmane, a eu une journée chanceuse en terminant premier dans la 7e course de la journée, le Grand Prix de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. «Grâce à Dieu, tout s'est passé comme nous l'espérions, et nous avons remporté cette course. Je tiens à remercier mon entraîneur Mohammed Azzehizi et les propriétaires qui m'ont fait confiance», a brièvement déclaré Jabafi après une course très importante et épuisante.

Le dernier trophée de la journée est revenu au jeune jockey de 21 ans, Mohamed Moussa, associé à son cheval Rene de Zemmour. «Je ne m'attendais pas à gagner et je suis tellement heureux», a-t-il déclaré à Yabiladi.

«Je remercie les propriétaires du cheval qui m'ont fait confiance et mes professeurs à l'école Dar Essalam et je voudrais offrir ce trophée à ma mère et à mon père.» Mohamed Moussa

En s'adressant à Yabiladi lors de la cérémonie de remise des prix, le Directeur général de la SOREC, Omar Skalli, a exprimé sa fierté pour l'événement, déclarant : «Cette année est la dixième édition du Morocco International Meeting sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la rencontre de cette année est très importante dans le calendrier annuel des courses de chevaux dans notre pays.»

Les jockeys marocains décrochent trois des prestigieux trophées

Le dimanche, le deuxième jour du Morocco International Meeting dédié aux chevaux arabes de pure race, l'ambiance était aussi élevée que le samedi, avec des jockeys locaux et internationaux se battant pour de nouvelles victoires. Cette fois, la journée comprenait seulement 6 courses, dont trois prestigieuses.

La première était le Jockey Club de Turquie, qui a été remportée par Ayoub Rayi, cavalant Siyaazam Maamora. La deuxième course, le Prix de la Présidence de la Coupe des Émirats Arabes Unis, a été remise au jockey libyen Khaled Miftah Alamari, qui est arrivé premier avec Alataat.

La troisième course de la journée, le Grand Prix du Prince Moulay Rachid, était pour le cavalier marocain Mohcine Lafram, avec son cheval Buraak. La quatrième course, le Grand Prix du Prince Héritier Moulay El Hassan, était pour le jockey marocain Khalid Ibba avec Al Mambir Fal.

La star du spectacle était le jockey Amine Moughat, qui a remporté le prestigieux Grand Prix du Roi Mohammed VI, avec son cheval Ghasham. «Nous sommes très fiers de remporter le Grand Prix de Sa Majesté le Roi ; c'est un honneur pour nous», a déclaré le propriétaire de Ghasham de l'Atlas Stud.

«Ce n'était pas une course facile, il y avait trois concurrents internationaux. Nous sommes heureux que notre cheval Ghasham ait remporté la course. Nous sommes également heureux que les chevaux de la famille Daissaoui aient remporté deux courses, celle de Sa Majesté et le Grand Prix du Prince Moulay Rachid. Et nous sommes surtout heureux que les trois grands prix d'aujourd'hui aient été remportés par des jockeys marocains», a-t-il ajouté.

Le dernier trophée de la journée a été remis au jockey Reda Moussa, qui a terminé premier avec Bazula Fal, au Prix de l'A.R.M.E.C Pur Sang. «J'ai eu de la chance aujourd'hui, et j'ai remporté la course. J'ai suivi les instructions de mon entraîneur, et j'ai gagné ce trophée», a-t-il déclaré à Yabiladi après être descendu du podium avec son trophée dans les mains.

«Ce fut un succès, que ce soit les performances des chevaux notamment les trois grandes courses aujourd'hui : la course du Grand Prix de Sa Majesté, le Grand Prix de Son Altesse le Prince Héritier, et le Grand Prix de Son Altesse le Prince», a noté le directeur de la SOREC Omar Skalli. «Les trois gagnants étaient marocains, ce qui reflète l'effort et le travail de tous les professionnels, éleveurs, propriétaires, entraîneurs et jockeys tout au long de l'année. Nous ne pouvons qu’être fiers de ces réalisations ainsi que de la qualité de l’organisation, reconnue par nos visiteurs étrangers, et du travail de toutes les équipes de la SOREC et de nos partenaires», a-t-il conclu avec fierté.