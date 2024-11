Najat Mokhtar et Ismahane El Ouafi, duo marocain au service du développement humain

À l’occasion de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, deux figures marocaines de la science internationale, Najat Mokhtar et Ismahane El Ouafi, ont scellé un partenariat ambitieux. Respectivement directrice générale adjointe de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et directrice exécutive du CGIAR (Consortium mondial pour la recherche agricole), elles ont uni leurs efforts pour promouvoir la science et la technologie en faveur du développement humain.

Cet accord s’attaque à des enjeux mondiaux majeurs : sécurité alimentaire, durabilité environnementale et accès équitable aux technologies. Leur collaboration illustre une vision innovante et inclusive où la recherche scientifique est mise au service des communautés les plus vulnérables, en particulier dans les régions du Sud Global.

Outre son ambition scientifique, cette initiative met en lumière l’excellence féminine issue du Maroc et de l’Afrique. Najat Mokhtar et Ismahane El Ouafi incarnent un modèle inspirant du leadership féminin qui dépasse les frontières. Ce partenariat porte un message d’espoir et d’émancipation, encourageant l’éducation, l’accès à la science et le développement des compétences féminines, notamment dans le Sud Global, là où le potentiel humain reste sous-exploité.