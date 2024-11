Les familles marocaines expulsées d’Algérie attendent réparation depuis 1975

Le Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées d’Algérie en 1975 (CiMEA) a tenu une réunion à Rabat, le 15 novembre 2024. Les discussions ont porté notamment sur les avancées de l’étude «Mémoire des Marocains expulsés d’Algérie en 1975», réalisée en coopération avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME). Cette étude, dirigée par des étudiants de la Faculté de Meknès sous la supervision du Professeur Mimoun Aziza, vise à retracer les parcours et à documenter cette tragédie humanitaire et juridique.

Par ailleurs, le CiMEA a fait le point sur la préparation du 50ᵉ anniversaire de l’expulsion tragique d'Algérie, prévu en 2025. Ce programme commémoratif inclura des activités nationales et internationales pour préserver la mémoire de cet événement et sensibiliser l’opinion publique. Les membres du collectif ont réaffirmé leur détermination à plaider auprès des instances nationales et internationales en faveur des droits des victimes, tout en appelant les autorités algériennes à reconnaître les violations de 1975, présenter des excuses officielles et indemniser les familles touchées.

Créé en 2021, le CiMEA milite également pour la restitution des biens confisqués et la réunification des familles marocaines encore divisées entre les deux pays. Enfin, le collectif a souligné l’importance d’une stratégie médiatique et de recherche académique pour sensibiliser davantage à cette cause, en dénonçant les campagnes de désinformation et le silence des autorités algériennes sur ce drame historique.