France : Condamnation d’un indépendantiste breton pour injure raciste

Un homme a été condamné à quatre mois de prison par le tribunal de Nantes, pour injures «en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion». Selon Actu, les premiers faits remontent à août 2023, lorsque l’indépendantiste breton s’est «introduit sur le site de Saunier Duval». «Je voulais des explications sur mon licenciement, j’avais entendu qu’une ancienne collègue avait cassé du sucre sur mon dos», a-t-il expliqué devant les juges.

Par ailleurs, une responsable de l’association ANEF-FERRER av saisi la justice, après que trois de ses salariés ont «été pris à partie». Le mis en cause aurait menacé de «tout brûler» et de revenir «les canarder». Une plainte de France Palestine 44 intervient quelques mois plus tard. «Ça fait 7-8 ans que j’attends un logement et ces gens-là sont aidés» a-t-il dit au tribunal, dénonçant que les étrangers soient plus favorisés. «Je ne suis pas raciste, je vois juste ce qui se passe chez moi», a-t-il soutenu.

Deux autres affaires impliquent l’homme, notamment une agression physique contre des sympathisants de La France Insoumise et des menaces téléphoniques racistes contre un restaurant. Les média français rapporte que «l’expertise psychiatrique réalisée ne décèle aucune pathologie».