Oscars : «Everybody loves Touda» qualifié dans toutes les catégories, une première pour le Maroc

Le dernier film de Nabil Ayouch, «Everybody loves Touda», s’est qualifié dans toutes les sections principales des Oscars, notamment celle du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice. Les producteurs marocains du long-métrage se félicitent d’«une grande première pour le Maroc, qui n’avait jamais été représenté dans ces catégories majeures».

L’opus cinématographique mène ainsi «plusieurs campagnes simultanées», en plus de celle pour l’Oscar du meilleur film international. Par ailleurs, le film est en lice pour les Golden Globes du meilleur film étranger, aux Spirit Awards, aux Critic’s Choice Awards et au National Board of Review, fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi.

Après une sélection officielle au Festival de Cannes en mai dernier, puis une autre pour représenter le Maroc aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger (Best International Feature Film), l’opus franchit désormais un nouveau cap, au grand bonheur du réalisateur. Pour Nabil Ayouch, représenter les couleurs nationales dans des compétitions cinématographiques internationales de ce niveau est en effet «une fierté immense».

«Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui croient au film et nous ont soutenu jusqu'à présent. C’est une nouvelle porte qui s’ouvre pour le cinéma marocain et un signe supplémentaire de son dynamisme.» Nabil Ayouch

La comédienne Nisrin Erradi, qui incarne le rôle principal de Touda, vient par ailleurs de clôturer une tournée aux Etats-Unis, avec projections à San Francisco, Los Angeles et New York, «pour présenter le film aux votants de l’Academy». Selon la même source, «la prochaine échéance aura lieu mi-décembre avec l’annonce de la shortlist pour l’Oscar du meilleur film international, où seuls 15 films seront retenus».

Au Maroc, l’opus fera sa première nationale dans la cadre du Festival international du film de Marrakech (FIFM 2024), dont la 21e édition se tient du 29 novembre au 7 décembre. Il fera ensuite sa sortie dans les salles, le 11 du mois prochain.

Dans ce film, Touda rêve de devenir une chikha. Chaque soir dans les bars de sa petite ville de province, elle chante des textes ancestraux de résistance, d’amour et d’émancipation, avec l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Elle décide ensuite de tout quitter pour vivre et briller à Casablanca. Entre romance et moments poignants, «Everybody loves Touda» propose ainsi un patchwork poétique explorant les thèmes universels de l’amour, de la famille et de la quête de soi.

Outre Nisrin Erradi dans la peau du personnage principal, le casting est composé de Joud Chamihy, Jalila Talemsi ainsi que des guests stars comme Amine Ennaji, Abdellatif Chaouqi, Abderrahim Elmaniari, Mounia Lamkimel et Abdelilah Rachid.

Produit au Maroc par Ali’n Productions, en coproduction avec Les Films du Nouveau Monde en France, Velvet Films (Belgique), SnowGlobe (Danemark), Viking Film (Pays-Bas) et Staer (Norvège), «Everybody Loves Touda» est vendu à l’étranger par MK2 International.