Eliminatoires de la CAN 2025 : Reda Belahyane remplace Amir Richardson

Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué le milieu défensif du club italien Hellas Vérone, Reda Belahyane, pour remplacer le joueur de Fiorentina, Amir Richardson, blessé, indique mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

L’international marocain, Amir Richardson s’est blessé lors des entraînements de l’équipe nationale, qui effectue actuellement un stage de préparation au Complexe Mohammed V de football.

Les Lions de l'Atlas poursuivent leur préparation, en prévision des éliminatoires de la CAN 2025 (5è et 6è journées) face au Gabon, le 15 novembre à Franceville et au Lesotho, le 18 du même mois au stade d'honneur d'Oujda.