Défense : Le Maroc et la Mauritanie renforcent leur coopération militaire

Le Maroc et la Mauritanie ont tenu, mardi 12 novembre à Rabat, la 5e session de la commission mixte militaire. Un rendez-vous annuel, et ce depuis son lancement en janvier 2020 dans la capitale du royaume.

Lors de cette nouvelle session, l'inspecteur général des FAR, le général Mohammed Berrid, et le chef d'État-Major des armées de la Mauritanie ont mis l'accent sur la «nécessité de consolider davantage la coopération entre les deux Forces Armées en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l'immigration et les actions transfrontalières illicites, contribuant ainsi à la stabilité dans la région afin de pouvoir relever les défis communs», indique un communiqué de l'État-Major Général des FAR.

La délégation mauritanienne a également eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, ajoute la même source.

La coopération militaire entre le Maroc et la Mauritanie, initiée en 1971, a été couronnée, en juillet 2006, par la signature à Rabat d'un mémorandum d'entente portant sur la création de la Commission Militaire Mixte pour la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense. Néanmoins, son opérationnalisation a beaucoup tardé.