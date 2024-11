Casablanca : Achraf Hakimi inaugure la nouvelle académie du PSG à Tamaris

L’international marocain Achraf Hakimi a pris part, lundi 11 novembre, à l’inauguration officielle de l’académie du club au sein duquel il évolue, le Paris Saint-Germain, désormais présente à Tamaris. Dans cette banlieue sud de Casablanca, le lancement de la PSG Academy a été annoncé en août dernier, après l’ouverture de celle de Rabat. Hier, la cérémonie a connu la présence de joueurs en herbe, filles et garçons, âgés de 4 à 18 ans, outre le demi-finaliste du Mondial 2022 et médaillé de bronze olympique.

Pilotée par le formateur Daoud Boulanger, l’initiative permet de diffuser la méthodologie de formation du PSG aux plus jeunes au Maroc, dans un environnement propice à leur développement personnel et sportif : terrains de football, entraînement et installations haut de gamme, le tout revêtant une dimension centrale de création et d’accompagnement des jeunes talents du ballon rond.

A Tamaris, le club fait savoir que l’académie compte plus de 300 jeunes déjà inscrits. A l’occasion de l’inauguration officielle, Achraf Hakimi a donné le coup d’envoi de la première séance d’entraînement. Pour le défenseur du PSG, «c’est bien plus qu’un simple projet». Il s’agit pour lui d’«une vision d’engagement envers le développement des enfants de [son] pays». Au de-là du football, l’idée est en effet pour lui de permettre l’existence d’«un espace vibrant où chaque enfant a l’opportunité de grandir, de s’épanouir et de nourrir ses rêves».

A travers la fondation caritative d’Achraf Hakimi, le club a d’ailleurs parrainé les abonnements de dix enfants en situation de pauvreté, pour leur permettre d’avoir une place au sein de la PSG Academy de Tamaris.

En tout, le PSG compte plus de 200 académies de club, à travers 22 pays et sur quatre continents.