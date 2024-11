Football : Zakaria Aboukhlal remplace Ilias Akhomach face au Gabon et au Lesotho

Le sélectionneur Walid Regragui a opéré un changement dans sa liste des joueurs convoqués aux prochaines échéances continentales, suite à la blessure d’Ilias Akhomach, victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit. Pour remplacer l’attaquant, l’entraîneur a opté pour Zakaria Aboukhlal, qui évolue au Toulouse FC, en plus d’être demi-finaliste du Mondial 2022 avec la sélection.

Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) rappelle que Zakaria Aboukhlal participera avec le Onze national, pour le compte des cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025). Les Lions de l’Atlas affrontent respectivement le Gabon, vendredi 15 novembre à Franceville, et le Lesotho, trois jours plus tard au stade d’honneur d’Oujda.

Qualifié pour la CAN 2025 en tant que pays hôte, le Maroc est en tête du classement de son groupe B, en totalisant 12 points, à l’issue de quatre matchs tous gagnés.

Dans le même groupe, le Gabon suit (7 points), devançant la République centrafricaine (3 points) et le Lesotho ferme (1 point).