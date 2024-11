Pays-Bas : Les Marocains présentés comme «antisémites» face aux hooligans israéliens

Le jeudi 7 novembre, des affrontements ont éclaté à Amsterdam entre des supporters de football israéliens assistant à un match de l'UEFA Europa League et des jeunes locaux néerlandais. Des arrestations ont eu lieu et une interdiction de manifester a été appliquée dans la ville à la suite d'altercations violentes entre les supporters du club Maccabi Tel Aviv et des jeunes pro-palestiniens.

À Amsterdam, les Néerlandais d'origine marocaine se sont retrouvés accusés d'être à l'origine des affrontements, tandis que les médias israéliens, ainsi que des politiciens et responsables néerlandais, ont qualifié les actes d'«antisémites». Cette version présente les supporters israéliens comme des victimes et les jeunes majoritairement d'origine marocaine comme des coupables.

«Malheureusement, ces événements ont été utilisés pour dépeindre la situation comme si seuls les Marocains poursuivaient les Juifs», a déploré le journaliste néerlando-marocain Abdelilah Rubio. «Le récit a évolué pour présenter les incidents comme des attaques antisémites contre la communauté juive, bien que ce n'était pas le cas», a expliqué le journaliste du média AD.

Contacté par Yabiladi ce lundi, Rubio a expliqué que la tension a commencé dès que «les hooligans israéliens ont mis les pieds dans la ville». «Ils ont immédiatement commencé à agir de manière agressive», se souvient-il, faisant référence aux slogans qu'ils ont scandés dans les rues, tels que «Mort aux Arabes» et «il n'y a plus d'enfants à Gaza».

«Ils ont arraché des drapeaux palestiniens des maisons, menacé des gens et frappé un chauffeur de taxi marocain, parmi d'autres incidents», a rapporté le journaliste basé à La Haye. Ces incidents ont été documentés dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux avant et après le match Ajax Amsterdam - Maccabi Tel Aviv.

Les hooligans israéliens victimes des Marocains antisémites ?

Le comportement agressif des supporters israéliens de football «a créé une atmosphère très tendue et même effrayante à Amsterdam». Malgré ces événements et les vidéos des attaques par des hooligans israéliens, «peu de médias les ont couverts avec précision», a regretté Rubio.

«Au lieu de cela, les rapports mentionnaient simplement qu'il y avait eu des 'affrontements' entre les groupes», a-t-il noté. Le lendemain, jeudi, la situation a dégénéré. Selon lui, le comportement agressif des supporters israéliens a continué, ciblant les gens avec du harcèlement et de la violence.

«Je ne crois pas que les gens ont été attaqués à cause de leur foi juive. Ils ont plutôt été ciblés en réponse aux actions des hooligans israéliens. Il n'y a eu aucun rapport d'attaques visant des Juifs néerlandais ou des institutions juives ou des synagogues.» Abdelilah Rubio

En Israël, les médias ont affirmé que les affrontements avaient été initiés par des jeunes néerlandais d'origine marocaine ou plus largement arabe. Pendant ce temps, des politiciens, y compris la maire d'Amsterdam Femke Halsema, ont qualifié les attaques de «escadrons de choc antisémites».

D'autre part, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a décrit les événements violents comme «des attaques antisémites contre des citoyens israéliens», dans un message sur X (anciennement Twitter) vendredi.

«Il était préoccupant de voir comment les politiciens ont réagi, comme si seuls les Juifs étaient ciblés», a regretté Rubio. «Les supporters israéliens ont été présentés comme des touristes innocents qui ont été attaqués sans provocation, ce qui est faux. De nombreux supporters du Maccabi à Amsterdam ont provoqué les gens là-bas, pas seulement les Marocains mais tous les habitants de la ville», a-t-il ajouté.

Cette présentation était «injuste», a déclaré le journaliste néerlando-marocain, soulignant que «des termes comme 'Holocauste' et 'chasse aux Juifs' ont été utilisés, exagérant la situation».

«Je ne cautionne pas la violence contre autrui, mais cette situation n'a pas émergé de nulle part. Si ces hooligans avaient été russes ou turcs, la réaction des médias et des politiciens aurait été différente», a-t-il noté.

Le journaliste a en outre expliqué que sur les réseaux sociaux, de nombreux témoins oculaires, y compris des Néerlandais, ont protesté contre cette présentation de la jeunesse néerlando-marocaine. «Des politiciens qui s'opposent ouvertement aux musulmans et aux étrangers nous ont qualifiés d' 'étrangers', malgré notre nationalité néerlandaise et des décennies de résidence dans le pays. Cette situation a suscité des discussions sur de nouvelles lois ciblant les personnes qui critiquent Israël», a-t-il expliqué.

Pour éviter de nouvelles tensions, le conseil municipal d'Amsterdam a imposé une interdiction de manifester. Malgré cela, une manifestation pro-palestinienne a eu lieu dimanche dans la ville. Plus de 50 personnes ont été arrêtées pour avoir défié l'interdiction, a déclaré la police néerlandaise.