Sahara : L'ambassadeur de France visitera Laâyoune et Dakhla

L'Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, se rendra dans les villes de Laâyoune et Dakhla du 11 au 13 novembre 2024, accompagné de plusieurs collaborateurs, notamment ceux chargés des affaires culturelles, éducatives et économiques.

Selon un communiqué de l'Ambassade de France, cette visite appuie les positions exprimées par la France et son Président, Emmanuel Macron, lors de sa récente visite officielle au Royaume du Maroc.

La même source ajoute que l'objectif de la visite est de dialoguer avec la population et les autorités locales, d'évaluer les défis et les besoins auxquels la France peut répondre, et d'identifier les moyens de soutenir le développement économique et social au profit de la population locale.

En parallèle à cette visite, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Maroc organise des journées économiques dans les régions de Laâyoune-Saguia el-Hamra et Dakhla-Oued ed-Dahab, avec la participation attendue d'une cinquantaine de chefs d'entreprise et de décideurs économiques du Maroc et de France.