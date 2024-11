Maroc : Condamné à 20 ans pour pédophilie, un multirécidiviste britannique meurt en prison

Condamné à 20 ans de prison ferme au Maroc pour des faits de pédophilie, un ressortissant britannique multirécidiviste est décédé en détention, selon des informations confirmées par le ministère des Affaires étrangères au Royaume-Uni. En 2014, Robert Bill avait été condamné au Maroc pour tentative d’enlèvement et de viol de trois petites filles. Le journal ECHO rappelle que l’homme il avait été arrêté en juin 2013 dans une station-service de Tétouan, après que des témoins ont signalé les cris d’une jeune fille, entendus depuis sa voiture immatriculée en Espagne.

A l’issue du procès, Robert Bill avait été reconnu coupable d’avoir tenté d’enlever et de violer deux autres jeunes filles marocaines, à Tétouan et à Chefchaouen. Avant cela, il avait déjà purgé une peine au Royaume-Uni. En 2009, il avait été condamné à six ans de prison par la Crown Court de Caernarfon, pour avoir tenté d’enlever une fillette de cinq ans à Holywell en 2007. Après un appel et un plaidoyer de culpabilité, sa peine avait été réduite à deux ans en 2010.

Une fois sorti de prison du Royaume-Uni, Robet Bill s’était installé dans le sud de l’Espagne, en août 2012, pour travailler comme agent immobilier. Les autorités espagnoles avaient ensuite lancé une chasse à l’homme, après la tentative d’enlèvement d’une fillette de 12 ans à Velez-Malaga. L’individu avait ensuite mis le cap vers le Maroc, en y accédant à travers Ceuta, en novembre de la même année.