Arena lance une nouvelle marque et un investissement de 5 MMDH pour 2025-2030

Le groupe Arena franchit une nouvelle étape dans son développement, en lançant un programme d’investissement de 5 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2025-2030. L’acteur immobilier entend ainsi accompagner la transformation urbaine de Casablanca, à l’horizon 2030, fait savoir le groupe dans un communiqué. Dans ce cadre, une réorganisation des activités a permis la création d’une nouvelle marque, Art Of Living, positionnée sur l’immobilier d’expérience et les projets à usage mixte.

Cette initiative répond aux évolutions du marché ainsi qu’aux besoins croissants des habitants en matière de services et de qualité de vie. En effet, le groupe s’engage à soutenir les efforts de renouveau urbain de Casablanca, en s’alignant sur les priorités de la ville, en termes de réaménagement. Il propose des espaces de bureaux modernes, intégrés dans des projets mixtes, de développement hôtelier de plus de 800 lits sur les segments 5, 4 et 3 étoiles, en soutien aux besoins touristiques de la ville, notamment en vue du Mondial 2030 et de création d’une zone d’activité industrielle intégrée, favorisant l’emploi et l’attractivité économique de la région.

Avec cette réorganisation, Arena consolide son positionnement en regroupant ses activités sous des filiales distinctes, dont Art Of Living, focalisée sur l’immobilier résidentiel haut de gamme et les projets mixtes intégrant des bureaux, commerces et services hôteliers et Al Alia, marque historique dédiée au logement social et économique, contribuant activement au relogement de bidonvilles et à la promotion immobilière inclusive avec la livraison de plus de 20 000 unités résidentielles dans les quartiers stratégiques tels que Dar Bouazza, Sidi Moumen et Bernoussi. Il s’agit également de Palms Avenue dédiée au moyen standing, offrant des résidences modernes à Bouskoura et le long de la Rocade Sud-Ouest de Casablanca.

Depuis 2015, Arena a investi plus de 6 MMDH dans divers projets immobiliers, jouant un rôle clé dans le développement de quartiers stratégiques et dans l’amélioration des conditions de vie des habitants.