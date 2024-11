Eliminatoires de la CAN 2025 : Walid Regragui convoque 26 joueurs face au Gabon et au Lesotho

Le sélectionneur national Walid Regragui a fait appel à 26 joueurs en prévision des matches de la sélection marocaine face au Gabon, le 15 novembre à Franceville et au Lesotho, le 18 du même mois au stade d'honneur d'Oujda, indique jeudi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Ces deux rencontres s'insèrent dans le cadre des 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe B) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Selon la même source, le sélectionneur national tiendra une conférence de presse, mardi prochain au complexe Mohammed VI de football à Salé (18h00), suivie d'une séance d'entrainement ouverte à la presse lors des 15 premières minutes.

Les joueurs convoqués :

Gardiens de but : Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie saoudite), Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Salaheddine Chihab (Maghreb Fès), Ayoub El Khayati (AS FAR)

Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abkar (Alaves/Espagne), Jamal Harkas (Wydad Casablanca), Nayef Aguerd (Real Sociedad/Espagne), Adam Massina (Torino/Italie), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Yahya Attiyat-Allah (Al Ahly/Egypte)

Milieux de terrain : Sofiane Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Amir Richardson (Fiorentina/Italie), Eliesse Ben Seghir (Monaco/France), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Panathinaïkos/Grèce), Bilal El Khanous (Leicester City/Angleterre), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas).

Attaquants : Ilyas Akhomach (Villarreal/Espagne), Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Osame Sahraoui (Lille/France), Abdessamad Ezzalzouli (Betis/Espagne).