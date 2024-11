De Tamegroute au Golden Trail Series, le parcours inspirant d’Elhousine Elazzaoui [Portrait]

L’enfant qui parcourait de longues distances à pied pour se rendre à l’école ne se rendait pas compte que chaque pas posait les bases de ce qui deviendrait sa passion. Aujourd’hui, il brille sur la scène mondiale lors de compétitions internationales de trail. Récemment, Elhousine Elazzaoui a remporté le Golden Trail Series 2024 qui s'est conclu lors d'une dernière étape à Locarno (Suisse), devenant ainsi le premier coureur arabe et africain à réaliser cet exploit.

Né à Tamegroute, à 18 km au sud de Zagora, Elhousine Elazzaoui habitait loin de son école. Pour s’y rendre, il devait parcourir de longues distances à pied. Le désormais traileur de 32 ans en garde des souvenirs intacts. «Venant d’une famille pauvre, je ne pouvais pas m’acheter un vélo comme mes camarades de classe. Je donnais mon cartable à quelqu’un qui avait une bicyclette et je continuais mon chemin à pied», confie-t-il à Yabiladi. Au collège, le champion en herbe a commencé à participer à des tournois scolaires, remportant plusieurs victoires. L’un des prix lui a d’ailleurs permis de se payer enfin un vélo.

Même durant ses années d’études anglaises à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Elhousine n’a pas abandonné sa passion pour les compétitions de course à pied. Son engouement pour le sport l’a même poussé à abandonner ses études en 2018. Il travaille comme guide touristique, pour financer sa participation aux compétitions, acheter des vêtements de sport, ou encore pour couvrir les frais de déplacement aux événements sportifs.

De guide touristique local à traileur international

En tant que guide touristique, Elhousine a commencé à attirer les amateurs de trail, la course sur terrains accidentés et sentiers naturels tels que les montagnes, les forêts et les collines. Tout en visitant des sites, ses clients s’entraînent avec lui.

Prenant goût aux compétitions nationales, Elhousine a porté son espoir sur une participation internationale. «Les nombreuses compétitions locales auxquelles j’ai pris part ne m’ont pas apporté grand-chose», nous confie-t-il encore. En 2018, il décide de participer au Trail des Dolomites, où il décroche la troisième place. Cette consécration aura marqué un tournant pour le champion marocain.

En effet, le traileur a commencé à recevoir de nombreuses offres pour participer à diverses compétitions. En 2019, il a postulé pour le Trail Running Thailand en tant que réfugié, ce qui a surpris les organisateurs.

«On a insisté sur ma participation au nom de la Fédération marocaine, considérant que le Maroc est un pays stable. Cependant, j’ai contacté l’instance nationale avant, mais sans avoir de retour. Les organisateurs ont essayé de joindre les responsables nationaux aussi, mais en vain. Ma participation à ce tournoi a donc été annulée.» Elhousine Elazzaoui

Pour autant, le traileur a eu de nouvelles opportunités. Il participe à de nombreux événements sportifs internationaux, comme le Marathon du Mont Blanc en France, le Sierre-Zinal en Suisse, le Tatra Sky Marathon en Slovaquie, l’un des marathons de montagne les plus célèbres, en plus du Headlands en Californie, entre autres.

Un exploit historique

Parmi tous ces événements sportifs, celui qui tient une place particulière dans le cœur d’Elhousine reste le Golden Trail Series 2024, qui s'est terminé en octobre dernier à Locarno (Suisse). Il y a remporté le titre de Golden World Series for Trail Running, après avoir brillé lors de la dernière étape et s’être hissé en tête du classement général, totalisant 1 000 points. Le champion marocain a devancé le Suisse Rémi Bonnet, et le Kényan Patrick Kipngetich.

«J’ai participé à cette compétition pendant cinq années consécutives. À chaque fois, j’ai obtenu la deuxième ou la troisième place. Mais j’étais déterminé à remporter la première. Cette année, j’ai enfin réussi à atteindre mon objectif. L’entraînement a été extrêmement difficile, car effectué dans plusieurs régions différentes, notamment dans les montagnes de l’Atlas, à Zagora, au Toubkal et à l’Oukaimeden.» Elhousine Elazzaoui

Tout en restant concentré sur son objectif, Elhousine a senti une grande pression médiatique sur cette course. «J’avais le sentiment que gagner et représenter le Maroc reposait sur mes épaules. Certains coureurs, notamment les Kenyans, me surveillaient et envisageaient de me tenir à distance, mais j’ai persévéré. Je suis devenu le premier coureur arabe et africain à remporter cette compétition», s’est-il félicité.

Après cet exploit historique, le champion marocain voit encore plus grand. Il vise désormais les Jeux olympiques de 2028. «C’est vrai que je ne représente pas la fédération, mais je représente toujours le Maroc. J’espère que je serai convoqué par notre instance nationale», souhaite-t-il.

«Peu importe d’où vous venez ou quel que soit votre niveau social, tout est possible. J’en suis la preuve. Je ne considère pas la pauvreté comme un obstacle à la réalisation des rêves.» Elhousine Elazzaoui

De nature optimiste, Elhousine regrette cependant que le trail reste une discipline sportive marginalisée au Maroc. «C’est un sport qui demande patience et persévérance», explique le coureur.