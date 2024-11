Maroc – Palestine : La FMEJ appuie la coopération dans le domaine des médias

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a organisé une séance de dialogue et d’interaction entre ses membres et une délégation représentant le Forum international de Palestine pour les médias et la communication (Tawassol), en présence du directeur général par intérim de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. En marge de la troisième session du Conseil national fédéral de la FMEJ, samedi 2 novembre 2024 à Rabat, cette rencontre s’est tenue en présence des membres de toutes les régions du Maroc.

Selon un communiqué à l’issue de ces travaux, la séance a été consacrée à «l’examen de la situation des journalistes en Palestine et du génocide contre le peuple palestinien». «Il a ainsi été réaffirmé le soutien de principe à la lutte nationale palestinienne. Il a également été évoqué le lien historique profond du Maroc et des Marocains avec la cause palestinienne et le soutien sur le terrain et politique du Maroc, dont le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, saluant les programmes, les efforts et le dynamisme de l’Agence Bayt Mal Al Qods au profit des habitants d’Al Qods et de tout le peuple palestinien», souligne la même source.

A ce titre, la FMEJ et le Forum Tawassol ont convenu de «développer et de mettre en œuvre des programmes de coopération communs dans le domaine des médias».

En effet, cette initiative intervient près d’un mois après la visite au Maroc du ministre palestinien de l’Information, Ahmed Assaf. A la tête de sa délégation, le responsable a rencontré notamment les représentants de la FMEJ, pour échanger sur la situation dans les territoires palestiniens, ainsi que les défis auxquels est confrontée la région en général, notamment dans le contexte de la guerre sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Dans ce sens, le président de la FMEJ, Mahtat Rakas, avait rendu hommages aux professionnels des médias dans les territoires occupés, dont ceux tués dans l’exercice de leur profession. Il a mentionné également des noms de journalistes palestiniens, qui ont contribué au renforcement des liens avec la presse marocaine.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de l’importance de poursuivre la réflexion et la mobilisation pour soutenir la question palestinienne et les revendications légitimes du peuple palestinien, à travers un renforcement de la coopération entre les médias marocains et les institutions en Palestine.