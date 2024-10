Carburants de synthèse : MGH Energy et Petrom scellent un investissement de 51 MMDH

MGH Energy et Petrom ont signé, mardi 29 octobre, un protocole stratégique afin de répondre à «l’Offre Maroc» pour l’hydrogène vert, avec un investissement de 51 milliards de dirhams (4,8 MM €). Ce cadre porte sur «le développement de la filière des carburants de synthèse renouvelables» dans le royaume, surtout le projet Janassim tablant sur une production annuelle de 500 000 tonnes de carburants décarbonés.

Ce partenariat a été scellé en présence de Nadia Fettah, ministre marocaine de l’Economie et des finances et Antoine Armand, ministre français de l’Economie, des finances et de l’Industrie, en marge de la Rencontre entrepreneuriale Maroc-France, dans le cadre de la visite du président d’Etat du président Emmanuel Macron.

Selon un communiqué, ce partenariat stratégique prévoit une collaboration étroite entre les deux entreprises, en partageant les savoir-faire et «en conduisant des études approfondies sur les marchés des carburants renouvelables de synthèse, les réglementations en vigueur et les infrastructures de production et de distribution».

«MGH Energy apportera son expertise dans les énergies renouvelables, la gestion de projets industriels et la décarbonation des transports. De son côté, PETROM apportera sa vision stratégique pour la distribution et la commercialisation des carburants au Maroc», fait savoir la même source.

Il s’agit aussi de permettre à PETROM d’«élargir la gamme de ses produits, en mettant à la disposition de ses clients des carburants durables produits par le projet Janassim», dont la mise en service de la première tranche est prévue pour 2030, «lorsque le port de Dakhla Atlantique sera opérationnel».

Implanté en effet dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, le projet «vise principalement à décarboner les transports maritime et aérien», à travers «un gisement» de ressources naturelles (vent et soleil) et une capacité d’énergies renouvelables atteignant les 2,2 gigawatts. A terme, il permettra «d’éviter l’émission de 724 000 tonnes de CO2 par an».