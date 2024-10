Accompagnée de Brigitte Macron, Lalla Hasnaa inaugure le Théâtre royal de Rabat

Sur instructions du roi Mohammed VI, la princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Brigitte Macron, a procédé, mardi, à l’inauguration du Théâtre royal de Rabat, un projet structurant qui vient renforcer l’écosystème de la Ville lumière, capitale culturelle du Maroc.

Après avoir dévoilé la plaque commémorative, la princesse, accompagnée de la première dame de France, a suivi une présentation sur l’architecture intérieure du théâtre, avant d’effectuer une tournée dans les différentes dépendances du lieu.

Symbole de grande modernité, le design unique du Théâtre royal de Rabat apporte une touche contemporaine à l’architecture de la capitale et, en fait non seulement un lieu de représentation artistique, mais aussi une œuvre d’art en soi.

Situé au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le Théâtre royal de Rabat s’érige en effet comme un symbole du renouveau culturel et artistique de la capitale.

Réalisé par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg et conçu par l’architecte feue Zaha Hadid, cet édifice s’étend sur 7,1 hectares, dont 25 400 m2 de surface construite. L’ouvrage s’intègre dans le site de la vallée du Bouregreg grâce à sa forme, pensée pour fusionner avec le dynamisme du site.

Le site comprend un auditorium, une grande salle de spectacles, qui peut accueillir plus de 1 800 spectateurs et un large éventail de manifestations artistiques (théâtre, danse, ballet, opéra, comédies musicales, concerts symphoniques et philharmoniques, ainsi que d’autres formes de spectacles vivants).

Destiné à être un établissement de classe mondiale, l’auditorium offre une acoustique qui répond à un niveau d’isolation classé parmi les meilleurs standards internationaux. Un plafond amovible sous forme de réflecteur acoustique constitue un élément central et singulier de l'édifice.

Le Théâtre royal de Rabat comprend une deuxième salle de spectacles dotée de 250 places, qui, ouverte à toutes les expérimentations et expressions culturelles dans leurs styles et genres, multiples et variés, a été conçue pour devenir le tremplin de la nouvelle scène artistique marocaine.

Quant à l’extérieur du théâtre, il comprend un amphithéâtre d’une capacité de 7 000 personnes, destiné à recevoir les festivals et autres grandes manifestations.