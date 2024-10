Amélioration globale de la réputation du Maroc, baisse auprès des Algériens et des Israéliens

La réputation extérieure du Maroc s’est légèrement améliorée en 2024 mais reste moyenne, avec un indice de réputation de 50 points sur 100. C’est ce qui ressort de la dixième édition de l’Etude sur la réputation mondiale du Maroc, menée par l’Institut royal des études stratégiques (IRES), en partenariat avec Reputation Lab, agence de conseil internationale spécialisée dans la gestion et le développement de l’image de marque nationale. L’étude met en évidence un fort soutien interne, les Marocains évaluant la réputation de leur pays à 64,8 sur 100, marquant ainsi le niveau le plus élevé depuis 2015.

La réputation du Maroc en 2024 a été évaluée dans 26 pays, dont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Kenya, le Nigéria, l’Espagne, la France, le Brésil, le Chili, les Etats-Unis, Israël et la Turquie. Au sein du G7+Russie, le royaume se classe au 30e rang sur 60 pays ayant le PIB le plus élevé, gagnant quatre places par rapport à son classement de 2023. Malgré cette progression, la réputation extérieure reste moyenne, avec un indice de réputation de 50 points sur 100.

Au sein du G7+Russie, la réputation du Maroc dépasse celle des Etats-Unis, de l’Argentine, de plusieurs pays africains et arabes et du groupe BRICS, le Brésil faisant exception. Cette année, la réputation du Maroc a été bonne également en Egypte, en Australie, en Chine, en Allemagne, en France, au Mexique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Cependant, cet indice d’appréciation a été particulièrement faible en Israël, en Espagne, en Algérie et en Turquie. Entre 2023 et 2024, la réputation extérieure du Maroc s’est améliorée dans certains pays africains, avec +7,2 points en Afrique du Sud et +3,3 points au Kenya, +3,6 points en Suède et +2,7 points en Chine, en Corée du Sud, au Mexique et aux Pays-Bas.

La plus forte baisse a été enregistrée en Israël (-8,7 points). Pour autant, la plupart des indicateurs contribuant à la réputation externe du Maroc ont enregistré une croissance positive entre 2015 et 2024. Les dimensions liées au «niveau de développement», à la «qualité institutionnelle» et à «l’éthique et la responsabilité», auparavant à la hausse, ont connu cependant un déclin, ou du moins une stagnation.

L’attribut «succès sportif», exceptionnellement élevé en 2023 à la suite de l’exploit historique du Maroc au Mondial 2022 de football au Qatar, a connu une légère baisse en 2024. Au niveau national, les citoyens se sont montrés nettement moins critiques, avec une note de 64,8 sur 100, +3,7 par rapport à 2023.

La recherche a été menée entre mars et avril 2024 dans un contexte de conflits en cours en Europe (Russie et Ukraine) et au Moyen-Orient (guerre à Gaza), ainsi que d’élections présidentielles à venir aux Etats-Unis, dans un climat d’incertitude sur la scène internationale.