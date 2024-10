HCP : Passation de pouvoirs entre Ahmed Lahlimi et Chakib Benmoussa

Ahmed Lahlimi et Chakib Benmoussa (g. à d.)

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Chakib Benmoussa, que le roi Mohammed VI a nommé Haut-Commissaire au Plan, et son prédécesseur Ahmed Lahlimi Alami, s’est déroulée, mardi à Rabat, en présence notamment des directeurs généraux et des cadres du Haut-Commissariat au Plan (HCP). A cette occasion, Benmoussa s’est dit honoré de la confiance placée en lui par le souverain, faisant part de sa pleine conscience des responsabilités liées à cette fonction et à cette mission.

Il a également salué les efforts considérables déployés par Ahmed Lahlimi à la tête du HCP, mettant en avant la gestion exemplaire du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024, une opération d’envergure qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour le Maroc.

Et d’ajouter : «Je suis convaincu que le HCP a su, sous la direction de M. Lahlimi, instaurer une relation de confiance avec les citoyens, tout en adoptant une méthodologie scientifique rigoureuse.»

Pour sa part, Ahmed Lahlimi a exprimé sa profonde gratitude au souverain pour l’avoir décoré du Grand Cordon du Wissam Al Arch. Il a également affirmé sa confiance en l’avenir du HCP sous la direction de Chakib Benmoussa, à qui il a adressé ses vœux les plus sincères de succès et d'épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

«M. Benmoussa possède une solide formation et une connaissance approfondie des affaires publiques marocaines. Il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du Nouveau Modèle de Développement (NMD) qui a été adopté comme base pour la vision future du Maroc», a dit Ahmed Lahlimi.