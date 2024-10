Salé accueille le premier centre d’innovation Nokia en Afrique et au Moyen-Orient

La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour a procédé, mardi à Salé, à l’inauguration du premier centre d’innovation du groupe international Nokia en Afrique et au Moyen-Orient.

Inauguré en présence notamment de l’ambassadeur de Finlande au Maroc, Marjaana Sall et celui des Etats-Unis, Puneet Talwar, ainsi que d’autres acteurs des secteurs public et privé, ce centre d’innovation est équipé des technologies avancées couvrant les réseaux fixes, IP et optiques de tout le portefeuille d’infrastructures réseau de Nokia, indique un communiqué du ministère.

Ces infrastructures ont été testées et élaborées par des compétences et ingénieurs marocains et ce, avant d’être exportées vers les marchés de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Le centre joue un rôle clé dans le développement des compétences numériques, l’accompagnement de la préparation à la 5G et la stimulation de l’innovation à l’échelle de la région EMEA, précise-t-on.

De même, le centre renforce la présence de Nokia dans l’écosystème des TIC au Maroc en soutenant des programmes de bourses et en proposant des formations pratiques aux écoles d’ingénieurs et aux universités, outre des certifications au profit de quelque 500 étudiants et étudiantes au cours des trois prochaines années.