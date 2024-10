Stellantis va doubler sa production au Maroc et réduire de moitié celle en Italie

Alors qu’elle réduit de moitié la capacité de production de son usine de Melfi en Italie et de la chaîne d’approvisionnement des composants associée, Stellantis lorgne davantage le Maroc en doublant les capacités de son usine de Kénitra. Selon La Gazzetta del Mezzogiorno, la multinationale automobile issue de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles et du groupe PSA vante plus que jamais avantages du secteur dans le royaume.

A ce sujet, le média rapporte que le sénateur Carlo Calenda affirme détenir une lettre envoyée par Stellantis à des fournisseurs en Italie, les invitant à une réunion de deux jours à Rabat en novembre prochain. Confindustria Basilicata, la fédération patronale de la région de la Basilicate, souligne que la firme a investi près de 300 millions d’euros au Maroc pour augmenter sa production de 200 000 à 400 000 véhicules par an.

Président de l’organisme, Francesco Somma a souligné la situation préoccupante du secteur automobile dans sa région, où seuls 50% des fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement de Melfi ont obtenu des commandes pour de nouveaux véhicules destinés à la production sur place.

Du côté italien, les syndicats et le maire de Melfi, Giuseppe Maglione, partagent ces préoccupations, soulignant le risque de pertes d’emplois.