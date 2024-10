Lamia Merzouki élue présidente de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux

La directrice générale adjointe (DGA) de Casablanca Finance City Authority (CFCA), Lamia Merzouki, a été élue, récemment à Tokyo, présidente de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC - World Alliance of International Financial Centers), a annoncé CFC.

Élue lors de l'Assemblée générale annuelle de WAIFC, qui s'est tenue le 15 octobre à Tokyo, Lamia Merzouki débutera son mandat en janvier 2025, aux côtés de Hubertus Väth, PDG de Frankfurt Main Finance, qui a été élu vice-président, a indiqué CFC. Elle succèdera, ainsi, à Keiichi Aritomo, PDG de Tokyo fincity, a fait savoir la même source.

La DGA de CFCA a été la vice-présidente de l'Alliance au cours des deux dernières années, où elle a eu l'occasion de mener et de contribuer à plusieurs initiatives visant à renforcer l'attractivité et l'expertise des centres financiers internationaux.

Figure influente de l'écosystème financier marocain et africain, Lamia Merzouki a supervisé plusieurs initiatives stratégiques au sein de CFC, étant la place financière africaine engagée dans le développement durable du continent. Depuis son lancement en 2010, CFC a attiré plus de 200 entreprises membres et s'est associé à 15 centres financiers internationaux.

Association internationale à but non lucratif enregistrée à Bruxelles (Belgique), WAIFC représente d'importants centres financiers internationaux et vise à faciliter la coopération et l'échange de bonnes pratiques.