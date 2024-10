Maroc : Les faillites d’entreprises devraient augmenter en 2024-2025 (Allianz Trade)

Au Maroc, les faillites d’entreprises devraient connaître une hausse sur la période 2024-2025, selon un récent rapport mondial d’Allianz Trade. Intitulé «Global Insolvency Outlook: Allianz Trade’s 18 Regional Outlooks on the Insolvency Wave», le document place le Maroc parmi les pays connaissant une «augmentation notable» des situations dans lesquelles les entreprises ne sont pas en mesure de faire face à leurs obligations financières, poussant à mettre fin aux activités ou à restructurer les dettes.

Le rapport prévoit que les faillites d’entreprises au Maroc augmenteront de 13% en 2024 et de 8% en 2025. Il met en évidence une hausse significative des faillites, passant de 12 397 cas en 2022 à 14 245 en 2023. Ce chiffre devrait atteindre 16 100 en 2024 et 17 400 en 2025 et 2026.

La hausse des faillites au Maroc s’inscrit dans une tendance globale qui affecte la région et l’environnement mondial des affaires. Cette hausse est en grande partie imputable à un arriéré de faillites qui ont été reportées pendant la crise sanitaire de 2020.

Par ailleurs, «nous devrions voir diminuer le nombre de cas de faillites administratives, c’est-à-dire ceux impliquant des entreprises inactives qui utilisent cette procédure comme un nouveau moyen légal de sortir du registre», note la même source.

«Cependant, nous nous attendons à ce que les entreprises nationales continuent de faire face à des défis tels que des retards de paiement et des pressions fiscales supplémentaires, empêchant une tendance à la baisse des faillites avant 2026», ajoute le rapport.

A l’échelle mondiale, les principaux secteurs qui connaissent la plus forte augmentation des faillites sont le bâtiment, le commerce en détail et les services.