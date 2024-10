Frontex : Les passages aux frontières de l’UE ont baissé de 42% depuis janvier 2024

Avec 166 000 entrées au cours des neuf premiers mois de l’année courante, le nombre de passages irréguliers aux frontières de l’Union européenne a diminué de 42%, selon les données publiées le 15 octobre 2024 par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Des baisses significatives ont été observées sur les routes des Balkans occidentaux et de la Méditerranée centrale, respectivement de 79% et de 64%. D’autres zones sont cependant concernées par des augmentations.

Dans ce sens, Frontex a noté que les voies migratoires orientales et de l’Afrique de l’Ouest, incluant le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, avaient enregistré les plus fortes augmentations, soit respectivement 192% et 100%.

Selon l’agence basée à Varsovie, les nationalités les plus concernées par les traversées irrégulières vers l’Europe, à travers les routes de l’Afrique de l’Ouest et de la Méditerranée occidentale, restent le Maroc, l’Algérie, le Mali et le Sénégal.