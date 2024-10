Football : Le Maroc accueille la Ligue des Champions d’Afrique féminine du 9 au 23 novembre 2024

Le Maroc accueillera l’édition 2024 de la Ligue des Champions d’Afrique féminine, du 9 au 23 novembre prochain, a annoncé, mercredi, la Confédération africaine de football (CAF). Au total, huit clubs s’affronteront pour remporter le titre de cette édition. A cet effet, six tournois zonaux ont été organisés afin de qualifier six équipes, en plus de l’hôte et du tenant du titre.

Il s’agit de l’AS FAR (hôte – vainqueur en 2022), le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud – tenant du titre), les Aigles de la Médina (Sénégal – UFOA A), Edo Queens (Nigeria – UFOA B), le TP Mazembe (RD Congo – UNIFFAC), Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie – CECAFA), University of Western Cape (Afrique du Sud – COSAFA) et Tutankhamun (Egypte – UNAF).

L’accueil de cette compétition par le Maroc fait suite à l’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), qui a également connu un succès retentissant, se félicite la CAF sur son site.

Le Maroc a précédemment accueilli l’édition 2022 de la LDC féminine, la plus importante compétition de football de clubs féminin en Afrique, rappelle-t-on de même source.

Depuis sa création, la Ligue des Champions de la CAF a joué un rôle crucial dans le développement du football féminin sur le continent.