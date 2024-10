Le Maroc va doubler sa production d’énergie verte au Sahara pour le Mondial 2030

D’ici 2027, le Maroc prévoit de doubler sa production d’électricité issue des énergies vertes, dans les provinces du sud, en réponse à la demande croissante, à l’approche du Mondial 2030 organisé avec l’Espagne et le Portugal. Ainsi, le gouvernement Akhannouch mobilisera 21 milliards de dirhams (2,1 MM$) dans de nouvelles capacités éoliennes et solaires atteignant 1,4 gigawatt, selon une source du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, citée par Bloomberg.

La décision de renforcer ces infrastructures au Sahara intervient alors que plusieurs pays, dont la France, l’Espagne et les Etats-Unis, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud. La région connaît des investissements croissants dans divers secteurs, tels que l’énergie et l’agriculture.

Au Sahara, la capacité de production d’électricité verte avoisine 1,3 gigawatt actuellement, soit près d’un quart de la capacité totale d’énergie renouvelable du Maroc. Le gouvernement prévoit également de construire un câble de 3 gigawatts reliant les centrales d’énergie renouvelable de la région au centre du pays.