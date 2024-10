Maroc : Les médecins internes en grève nationale pour 3 jours

Le Comité national des internistes et des résidents (CNIR) a annoncé une grève nationale, les 15, 16 et 17 octobre 2024, excluant les services d’urgence, de garde et de réanimation. L’initiative a été décidée en protestation contre «la lenteur du gouvernement à donner suite aux revendications» des professionnels de santé, relatives notamment aux conditions de travail qui «affectent la qualité des soins fournis aux citoyens», souligne un communiqué.

Cette démarche intervient moins d’un mois après que CNIR s’est joint à la mobilisation des étudiants en médecine cordonnée par la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie au Maroc (CNEMEP). Dans le temps, les internistes ont condamné «des violations flagrantes» à la suite des sit-in tenus à Rabat, marqués en septembre par des arrestations. Dans ce contexte, l’instance a déjà observé «une grève d’avertissement», du 27 septembre au mardi 1er octobre.