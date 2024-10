Casablanca va remplacer les palmiers washingtonia par des arbres localement adaptés

Adoptée depuis des années mais fortement critiquée, la plantation de palmiers washingtonia à Casablanca sera abandonnée, pour laisser place à des arbres mieux adaptés à leur environnement local. Cet engagement a été annoncé par Salima Belemkaddem, présidente du Mouvement Maroc environnement 2050, à la suite d’une rencontre avec Mohamed Mhidia, gouverneur de la région Casablanca-Settat. Lors de cette réunion, tenue jeudi dernier, il a été convenu de mettre fin au recours aux palmiers dans les principales avenues de la ville, notamment face aux défis climatiques actuels.

Selon la militante et architecte-paysagiste, les boulevards Zerktouni et Sidi Abderrahmane font partie des artères concernées, de même que celles où cette plantation entraverait la circulation piétonne ou l’utilisation d’autres arbres. Dans les axes en cours de réaménagement, les espèces et variétés les mieux adaptées écologiquement et sur le plan urbanistique seront privilégiés, en concertation avec le mouvement.

Cette annonce intervient après quelques années de plaidoyer et de mobilisation de la part du Mouvement Maroc environnement 2025. Depuis deux ans, l’organisation a lancé une pétition dans ce sens, où elle appelle en effet à remplacer ces palmiers par des arbres de type local. L’objectif est de «fournir à la population un apport écologique nécessaire, alors que nous sommes en pleine urgence environnementale», notamment en termes de gestion des ressources hydriques.

Par la même occasion, il s’agit de réhabiliter l’identité du couvert végétal propre à chaque région, tout en tenant compte des défis climatiques et de la rareté de l’eau. Pour Maroc environnement 2050, il est questions d’une «exigence nationale, afin d’engager concrètement le développement durable du pays».