RAM : Lancement de la ligne directe Casablanca - Toronto le 8 décembre 2024

Le lancement prochain par la Royal air Maroc (RAM) de sa nouvelle ligne directe Casablanca - Toronto constitue une étape importante dans le renforcement du rapprochement entre l’Afrique et le Canada, ont souligné des représentants de plusieurs associations et instances professionnelles canadiennes.

Cette ligne aérienne, dont le vol inaugural est prévu le 8 décembre, confirme la vocation africaine du Maroc et sa volonté de connecter davantage le continent avec le Canada et plus généralement l’Amérique du nord, selon ces intervenants lors d’une cérémonie organisée mercredi soir à Toronto, à l’initiative de la compagnie nationale.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a affirmé que ce vol direct est de nature à favoriser de nouvelles opportunités aux hommes d’affaires, aux universitaires, aux artistes et aux citoyens des deux côtés de l’Atlantique, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d’échanges régionaux et internationaux.

Pour sa part, le représentant régional de la RAM au Canada, Nour-Eddine Ezzairi, a relevé que cette nouvelle ligne, qui sera opérée à raison de trois fréquences par semaine, va consolider davantage le positionnement de la RAM et illustre l’ambition de la compagnie d’élargir son réseau.

Le vol direct Casablanca - Toronto permettra également d’ouvrir de nouveaux horizons dans les domaines économique et académique et aura un impact indéniable sur les échanges sociaux et culturels, a-t-il noté.

En tant que première compagnie aérienne régionale en Afrique, avec plus de 90 destinations, la RAM joue un rôle essentiel pour relier l’Afrique au reste du monde via le hub de Casablanca, a-t-il dit.

Cette cérémonie a vu la présence des représentants de plusieurs tours opérateurs, agences de voyages et communautés africaines établies à Toronto. Elle a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur les atouts touristiques du Maroc.

La desserte Casablanca - Toronto est la deuxième ligne aérienne directe de la compagnie aérienne nationale au Canada, renforçant le réseau Amériques de RAM qui compte actuellement des vols directs reliant son Hub de Casablanca à Montréal, New York, Washington, Miami et São Paolo qui sera rétablie à partir du 7 décembre prochain.