Maroc : Forte participation à la marche de soutien avec la Palestine, un an après le 7 octobre

Plusieurs milliers de manifestants ont participé, ce dimanche, à une marche massive à Rabat, un an après le début de la guerre d’occupation israélienne dans la bande de Gaza. Le rassemblement se tient en solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi libanais, désormais dans le cercle des cibles de Tel Aviv.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et libanais, ainsi que des portraits de dirigeants des mouvements de la résistance des deux pays, Ismail Haniyeh du Hamas et Hassan Nasrallah du Hezbollah, tués par Israël. Ce rassemblement a été marqué également pas des slogans de soutien, exigeant que des appels à revenir sur la normalisation entre le Maroc et Israël.

Initiée par le Groupe d’action nationale pour la Palestine, la marche a été soutenue par plusieurs partis politiques, centrales syndicales et organisations des droits humains, ont fustigé une complicité au niveau international avec l’entité sioniste, dans les crimes de celle-ci contre le Liban et la Palestine.