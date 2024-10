La Cigogne : Renaissance d’un soda marocain culte

Vous avez dû voir les photos partagées sur les réseaux sociaux, avec une bouteille de soda brandie tel un trophée. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu cette marque de boisson marocaine qui a marqué plusieurs générations. Flash-back. L’histoire de La Cigogne débute en 1929, mais elle a surtout connu un engouement à partir des années 1960. À l’époque, la marque nationale devait faire face à Coca-Cola et Pepsi, qui commençaient à s’imposer sur le marché mondial.

La popularité de La Cigogne fut le résultat de plusieurs facteurs. D’abord, son goût unique, souvent décrit comme un mélange d’agrumes sucrés avec une légère pointe amère. Ensuite, son design : une bouteille en verre ornée d’un logo représentant une cigogne en plein vol, oiseau symbole du Maroc. Rapidement, La Cigogne s’est imposée comme un choix prisé, à la fois dans les cafés des quartiers populaires et dans les réunions familiales.

L’apogée puis le déclin : 1929-1997

Durant les années 1970 et 1980, La Cigogne connaissait son âge d’or. Le soda figurait parmi les marques locales préférées des Marocains, aux côtés de Judor. Les enfants s’en délectaient après l’école, tandis que les adultes l’appréciaient en accompagnement des repas familiaux. Cependant, la montée en puissance des grandes multinationales dans les années 1980 a rapidement bouleversé le marché. Coca-Cola et Pepsi, avec leurs campagnes publicitaires massives et leur domination des circuits de distribution, ont peu à peu relégué les petites marques locales à l’arrière-plan.

C’est ainsi que, progressivement, La Cigogne a disparu des rayons. À la fin des années 1990, il était devenu presque impossible de la trouver, sauf dans quelques épiceries isolées. La concurrence trop féroce de la part des géants américains aura eu raison des différentes marques de soda locales. La Cigogne s’est éteinte discrètement en 1997, laissant derrière elle le souvenir d’une époque révolue.

La renaissance d’un soda culte en 2024

Mais en juin 2024, à la surprise générale, l’annonce du retour de «l’oiseau migrateur» a surpris les plus de 40 ans qui ont gardé la nostalgie de cette boisson emblématique de leur jeunesse. Le retour de La Cigogne a été soigneusement orchestré, avec une communication qui s’appuie sur cette histoire intime pour plusieurs générations. Sur les réseaux sociaux, les photos de la fameuse bouteille en verre au logo de cigogne ont rapidement fait le tour du web, ravivant les souvenirs d’une époque où les produits locaux étaient rois.

Cette nouvelle version de La Cigogne a été pensée pour plaire à la fois aux anciens consommateurs et à une nouvelle génération. Le goût et l’identité de la marque restent résolument fidèles à l’originale. La bouteille en verre a été conservée, et le logo emblématique de la cigogne est resté le même.

Cependant, le défi reste de taille pour La Cigogne. Le marché des sodas est aujourd’hui dominé par des multinationales aux moyens colossaux, et les habitudes de consommation des Marocains ont évolué. Avec l’essor des boissons plus «healthy» et des jus de fruits naturels, les sodas doivent désormais trouver leur place dans un environnement où l’attention portée à la santé est de plus en plus forte.

De plus, la boisson emblématique n'est malheureusement pas encore disponible dans tous les points de vente. Néanmoins, les premiers retours des consommateurs sont enthousiastes. Pour de nombreux Marocains, retrouver La Cigogne, c’est retrouver un morceau de leur histoire personnelle.