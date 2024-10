Maroc : Le ministre palestinien de l’Information reçu par la FMEJ à Casablanca

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a reçu, ce vendredi à son siège à Casablanca, une délégation menée par Ahmed Assaf, ministre de l’Information chargé du pôle des médias officiels en Palestine. Le responsable a été accompagné de représentant des médias de son pays. Lors de cette visite, les échanges ont porté sur la situation générale sur les territoires palestiniens, ainsi que les défis auxquels est confrontée la région en général, notamment dans le contexte de la guerre sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2024.

Par ailleurs, Ahmed Assaf est revenu sur les conditions de vie du peuple palestinien, à la suite de la guerre génocidaire menée par l’occupation sioniste. Des échanges se sont tenus également entre les membres du bureau exécutif de la FMEJ et le représentant, à qui les éditeurs de journaux ont réaffirmé «la position de principe en faveur du peuple palestinien et de son droit légitime à la liberté et à la construction de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, rappelant les positions historiques du Maroc, de son peuple et de ses institutions, ainsi que les rôles du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans le cadre d’une solidarité forte du lien historique entre les Marocains et la question palestinienne», fait savoir un communiqué de la Fédération.

Les deux parties ont ensuite convenu de l’importance de poursuivre la réflexion et la mobilisation pour soutenir la question palestinienne et les revendications légitimes du peuple palestinien, à travers un renforcement de la coopération entre les médias marocains et les institutions en Palestine.

Cette réunion a été également une occasion au cours de laquelle les participants ont renouvelé leur compassion pour les morts du peuple palestinien et les victimes de la guerre. Dans ce sens, le président de la FMEJ, Mahtat Rakas, a rendu hommages aux professionnels des médias dans les territoires occupés, dont ceux tués dans l’exercice de leur profession. Le représentant de la Fédération a mentionné également des noms Palestiniens qui ont contribué au renforcement des liens avec la presse marocaine.

La délégation palestinienne reçue par la FMEJ est composée de : Mohamed Khalil Khattab, directeur général des informations à Palestine TV, Ayed Aouimer, directeur général de la radio Voice of Palestine, Mahmoud Abu Al-Hayja, rédacteur en chef d’Al-Hayat Al-Jadeeda, Muhannad Jadoua, directeur général de la rédaction de l’agence palestinienne de presse et d’information Wafa, et Mohammed Khader, directeur du cabinet du ministre.

Du côté marocain, la délégation s’est composée de membre de la FMEJ, représentée par son président, Mahtat Rakas, son président d’honneur, Noureddine Miftah, le vice-président, Abdelhakim Badie, ainsi que les membres du bureau exécutif : Mohamed Chaouki, Fatima Zahra Lqadiri et Mohamed Ezzouak.

La réception d’Ahmed Assaf par la FMEJ s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail, effectuée au Maroc par le ministre palestinien cette semaine. Plus tôt, le responsable a rencontré son homologue marocain Mohamed Mehdi Bensaïd, puis Latifa Akharbach, présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).