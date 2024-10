HCP : Ahmed Lahlimi expose les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024)

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, a annoncé l’achèvement du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), soulignant que toutes les données avaient été collectées de manière sécurisée dans le centre de gestion des données de l’institution. Lors d’une conférence de presse sur ce sujet, le responsable a fait savoir, jeudi à Rabat, que les cadres du HCP avaient centralisé les données, tandis que les tablettes électroniques ayant servi à l’opération étaient collectées, en vue d’être livrés au ministère de l’Education nationale.

Par ailleurs, la collecte de données sur le terrain a montré une diminution des cas de refus de se faire recenser, passant de 17 676 à 3 443 au cours du dernier jour, soit de 0,29 à 0,04%. Concernant les raisons, elles varient entre le manque de conviction quant à la faisabilité du recensement, la crainte de certaines familles quant à l’impact des données du recensement sur leur accès aux programmes d’aide sociale, ou encore l’insatisfaction de certains ménages quant à leur statut social.

Abordant l’approche de deux formulaires de recensement, le Haut-Commissaire au Plan en a confirmé les avantages, dans la mesure où l’usage croisé des formulaires exhaustifs et succincts a été assez représentatif des ménages, outre la baisse du coût du recensement d’environ 453% grâce à cette démarche, soit 24% du budget total alloué. Aussi, ce procédé a permis de réduire la durée consacrée à chaque questionnaire auprès des familles, avec la possibilité de recueillir des informations sur la base de nouvelles questions incluses aux formulaires digitalisés, et donc des délais plus courts pour la publication des résultats.

Dans le même registre, Ahmed Lahlimi a souligné que l’approche du double formulaire dans le cadre du recensement de la population était admise dans de nombreux pays. Au Maroc, le formulaire exhaustif a constitué 30% de la base des questionnaires. Il représente 25% au Canada, 16% aux Etats-Unis, 11% au Mexique et 10% en Egypte.

Concernant le coût du recensement par personne et par an, le responsable a indiqué qu’il atteint 1$ au Maroc, 4$ aux Etats-Unis, 3$ au Canada, 0,8$ en Tunisie et 0,3$ en Egypte.