Assises des ICC : Vers une dynamique portée sur les opportunités des industries culturelles et créatives

Les Assises des industries culturelles et créatives (ICC) se sont clôturées, ce jeudi à Rabat, sur un appel capitaliser durablement et structurellement sur les opportunités que représente ce secteur pour les professionnels de différents domaines. Déclinant les conclusions de cette deuxième édition, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Hicham Abkari a mis l’accent sur l’attractivité des ICC pour les jeunes, particulièrement les 16-30 et notamment les NEET. A ce titre, il a préconisé un soutien pérenne à la création d’entreprises dans ce secteur et à les rentabiliser.

Dans ce sens, Hicham Abkari a rappelé que sur ces deux journées des travaux des Assises des ICC, les intervenants ont insisté sur la mise en œuvre de la Charte de l’investissement comme moyen de dynamiser le secteur des ICC, tant sur le plan économique que créatif et culturel, notamment à travers des actions avantageant la créativité et simplifiant les procédures des appels d’offres.

Restituant les autres temps forts de ces Assises des ICC, Hicham Abkari a souligné que les panélistes et les conférenciers intervenants lors des différentes sessions de cet événement préconisaient la réglementation de l’intelligence artificielle, à travers une plateforme juridique renforçant la protection des droits de la propriété intellectuelle.

Dans un autre registre, les intervenants ont souligné la nécessaire protection du patrimoine culturel local à portée internationale, ainsi que la valorisation des programmes éducatifs en vue de former des jeunes sensibles à cette dimension, tout en leur permettant de développer leur propre créativité.

Agir localement de manière structurée pour un impact plus global

Dans ce sens, suivre l’évolution des usages du digital constitue une aubaine pour donner une nouvelle vie notamment aux aspects culturels ancestraux et à leur conservation, dans une dynamique inscrite dans la logique des ICC. Il s’agit aussi de renouveler l’intérêt pour les monuments historiques auprès d’un cercle plus large de visiteurs, de jeunes, de professionnels, d’universitaires et de concernés par les questions du patrimoine.

Organisée par la FICC relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, avec le soutien de l’Union européenne au Maroc, les deuxièmes Assises des ICC ont constitué un point de rencontres et d’échange entre entrepreneurs, investisseurs, artistes et experts d’ici et d’ailleurs, pour partager les expériences et les idées à même d’enrichir et les ICC au Maroc, dans une dimension continentale et globale.

Cette année, ce rendez-vous a d’ailleurs été marqué par la signature d’un accord de partenariat entre Tamwilcom et la Société financière internationale (IFC) relevant de la Banque mondiale, pour fournir un financement des projets culturels et artistiques au niveau national. Sur deux jours, l’idée aura été de «mieux comprendre les défis et les opportunités», tout en traçant «la voie vers un avenir prospère» à travers des panels thématiques sur les enjeux clés du secteur, entre «partenariats public-privé, financements innovants, valorisation du patrimoine, impact de l’intelligence artificielle…».