Bensaid prend part à la Conférence ministérielle préparatoire au sommet de la Francophonie

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a pris part, jeudi à Paris, à la Conférence ministérielle préparatoire au sommet de la Francophonie, qui s’ouvre vendredi à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de la capitale française.



Lors de cette 45e session de la conférence ministérielle de la Francophonie, les délégations des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) étaient invitées à débattre des documents présentés par la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, en particulier le projet de déclaration du sommet, le projet de résolution sur les situations de crise et le mécanisme de suivi et d’évaluation.

Intervenant à cette occasion, M. Bensaid a relevé que le projet de déclaration de Villers-Cotterêts appelant à "un nouvel élan" de partenariat, d'innovation et de création au sein de la francophonie, "illustre si bien et aussi bien les défis que les opportunités". A cet égard, il a souligné le soutien du Maroc à l'engagement face au défi du financement climat/biodiversité, rappelant qu'un Etat "ne devrait jamais avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de notre planète".

"Nous affirmons notre fort appui à la mention faite aux jeunes, leur éducation, leur employabilité et leur mobilité croisée, dont l'avenir est une priorité qui nous engage à œuvrer pour la paix et le développement durable dans la solidarité, l'équité et l'inclusivité. Et nous appelons à cet égard à inclure l'éducation à l'entrepreneuriat aux cursus scolaires", a ajouté le ministre.

Rappelant l'urgence de l'instauration d'une culture du digital responsable et de confiance dans l'espace francophone, le Maroc, a-t-il indiqué, propose d'organiser en 2025 une conférence internationale sur la thématique de la protection du jeune public dans l'environnement médiatique numérique, réunissant notamment les membres des réseaux des régulateurs média.

Adhérant au processus de transformation de l'OlF en une organisation à vocation économique engagée dans les différents processus de l'agenda économique mondial, du développement durable et de l'intégration économiques des pays de l'espace francophone, africains en particulier, le Maroc avait abrité les travaux de la 4e Rencontre des Entrepreneurs Francophones à Marrakech en mai 2024, en partenariat avec l'Alliance des patronats francophones et le MEDEF, un événement réussi en termes de révélation d'opportunités économiques et de maillage d'entrepreneurs de l’espace francophone.

Concernant le projet de résolution sur les situations de crise, M. Bensaid a noté que "les défis multidimensionnels auxquels nous sommes confrontés ont exacerbé les dissensions et fractures au sein de l'espace francophone, ce qui a tendance à fragiliser les valeurs et principes fondateurs de notre Organisation".