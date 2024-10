Maroc - Etats-Unis : Rencontre entre Blinken et Bourita à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu mardi à Washington, des entretiens avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Dans une déclaration à la presse, avant le début des entretiens, le chef de la diplomatie des Etats-Unis a annoncé qu’il allait aborder avec son homologue marocain «de nombreux sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, notamment la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique et en Afrique du Nord. Le Maroc est un partenaire essentiel des Etats-Unis», indique le Département américain d’Etat dans un communiqué.

De son côté, Nasser Bourita a souligné que Rabat et Washington sont «des partenaires pour la paix, alors que nous assistons à des escalades au Moyen-Orient, à des problèmes au Sahel, en Libye, en Europe». Et d’ajouter que «Sa Majesté apprécie ce partenariat. Et nous aimerions travailler ensemble pour apporter la paix dans toutes ces régions du monde».

L’ambassade du royaume aux Etats-Unis a indiqué, dans un communiqué, que les deux parties ont échangé sur les différents volets du partenariat stratégique maroco-américain, ainsi que sur diverses questions régionales et internationales.