Fès : 60 blessés dans un accident de bus (bilan provisoire)

60 personnes ont été blessées dans un accident de bus survenu lundi soir à Fès, selon un bilan provisoire de la direction régionale de la Santé et de la protection sociale. Le drame s’est produit près du cimetière de Bab Guissa, dans les environs de la médina de la ville, lorsque le véhicule a percuté un taxi avant de chuter dans un ravin, a-t-on constaté sur place.

Aussitôt informés, les autorités locales et les éléments de la Protection civile se sont rendus sur place pour porter secours aux blessés. Selon la direction régionale de la Santé et de la protection sociale de Fès-Meknès, sur les 54 blessés qui ont été évacués vers l’hôpital provincial d’Al Ghassani, huit d’entre eux sont toujours hospitalisés, dont 5 sous surveillance et 3 autres souffrant de fractures.

D’après la même source, leur état de santé n’est pas inquiétant. Par ailleurs, six autres personnes, légèrement blessées , dont un enfant, ont été admises au Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès, ont précisé des sources médicales.