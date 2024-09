Maroc : Les Assises des industries culturelles et créatives se portent sur l’avenir du secteur

La deuxièmes édition des Assises des industries culturelles et créatives (ICC) se tient les 2 et 3 octobre à Rabat, sous le thème «Célébrer le patrimoine, investir le progrès» s’annoncent comme un événement majeur pour le secteur. A l’initiative de la Fédération des ICC de la CGEM et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, cet événement soutenu par l’Union européenne a vocation à «faire de la culture un véritable moteur de croissance économique, d’innovation et d’épanouissement pour la jeunesse marocaine», soulignent les organisateurs.

Cinq ans après une première édition, le rendez-vous intervient dans un contexte marqué par «la résilience et la créativité des acteurs du secteur culturel, qui ont su faire face aux défis inédits de ces dernières années», rappelle un communiqué, ajoutant que le Maroc est désormais «prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire culturelle», où «la culture sera au cœur de son développement».

Pour ce faire, cette deuxième édition des Assises est un point d’échange entre entrepreneurs, investisseurs, artistes et experts d’ici et d’ailleurs, pour partager les expériences et les idées à même d’enrichir et les ICC au Maroc. Sur deux jours, l’idée est ainsi de «mieux comprendre les défis et les opportunités», tout en traçant «la voie vers un avenir prospère». Les interventions se déclinent à travers des panels thématiques sur les enjeux clés du secteur, entre «partenariats public-privé, financements innovants, valorisation du patrimoine, impact de intelligence artificielle…».

En effet, les organisateurs insistent sur le fait que les Assises des ICC soient «bien plus qu’un simple événement». «Elles incarnent l’ambition du Maroc de se positionner comme un leader des industries culturelles et créatives, sur le plan régional et continental. Fort de sa jeunesse talentueuse, de son riche patrimoine et de son ouverture sur le monde, le Maroc a tous les atouts pour réussir ce pari», soulignent-ils.