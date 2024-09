Des cinéastes en herbe primés au 3e Medfilm Festival Maroc

Trois courts-métrages réalisés par de jeunes étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) se sont vus décerner le prix Medfilm Festival Maroc pour les jeunes talents du cinéma.

Ce prix, initié dans le cadre de la troisième édition du festival Medfilm Maroc tenue sous le thème Méditerranée, une mer de cinéma, est le fruit d’une collaboration avec l’ISMAC et l'Institut culturel italien de Rabat.

Il consiste, selon les organisateurs du festival, en trois bourses de 2 500, 1 500 et 1 000 euros. Le lauréat du premier prix participera, quant à lui, à la 30e édition du MedFilm Festival de Rome, dans le cadre du projet Methexis.

Ainsi, le premier prix est revenu à l'étudiant Anas Bouzammour pour son film documentaire «Living» qui relate l’histoire d’une mère et ses deux enfants ayant élu domicile dans un cimetière reculé, mais pourtant ont su créer leur propre bonheur dans cet endroit peu commun. Le deuxième prix a été attribué à Ibrahim Benjaber pour son film «A day or part of the day», tandis que le troisième prix a été octroyé à Soufien Salamat pour le film «Soul Balance».

Les trois œuvres cinématographiques ont été sélectionnées sur six courts métrages par un jury composé du directeur de la photographie italo-tunisien Tarek Ben Abdallah, et des deux réalisateurs italiens Esmeralda Calabria et Gianfranco Pannone. Dans le cadre des célébrations de sa troisième édition, le MedFilm Festival fera escale du 2 au 5 octobre à la Cinémathèque de Tanger.

Organisé par l'ambassade d'Italie au Maroc, l'Institut culturel italien de Rabat et l'Association Methexis Onlus, en collaboration avec la Fondation Hiba, Cinéma Renaissance de Rabat, la Cinémathèque de Tanger et l'ISMAC, cet événement, dédié au meilleur du cinéma euro-méditerranéen, est marqué par la projection de films, des présentations, des masterclasses et des spectacles.