Une ONG exhorte les artisans et entrepreneurs marocains d’éviter l’Algérie

La Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme, proche du Parti de l’Istiqlal, invite les artisans et entrepreneurs marocains à ne pas se rendre chez le voisin de l’Est. «Du point de vue droitdelhommiste, l’Algérie n’est pas un pays sûr», affirme l’ONG dans un communiqué.

La même mise en garde a été adressée également à «ceux qui souhaitent visiter ce pays pour des raisons familiales. Ils risquent d’être victimes d’arrestations arbitraires et de procès inéquitables. En témoignent, les arrestations et les procès de plus de 500 citoyens marocains pour diverses accusations». La Ligue affirme que «des détenus marocains croupissent dans les prisons algériennes depuis plus d’un an sans qu’ils soient inculpés ou traduits en justice».

L’ONG souligne que «les graves développements qui se produisent en Algérie concernant le traitement des citoyens marocains suscitent de profondes inquiétudes et nécessitent une action urgente de la part de toutes les parties concernées». Et d’appeler «les autorités marocaines, dans le cadre de leur responsabilité envers leurs citoyens, à adopter une position ferme et d’exiger la libération immédiate des détenus marocains en Algérie».

En effet, l’Algérie annonce régulièrement l’interpellation de ressortissants marocains pour «espionnage», «migration irrégulière» ou de «trafic d’êtres humains».

Pour rappel, l’Algérie a rétabli cette semaine l’obligation de visa pour les ressortissants marocains.