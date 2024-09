A l’invitation du roi Mohammed VI, Emmanuel Macron en visite au Maroc en octobre

Le président français Emmanuel Macron devrait se rendre au Maroc d’ici fin octobre, a annoncé vendredi l’Élysée. Cette visite fait suite à une invitation, adressée jeudi par le roi Mohammed VI. Dans ce sens, le souverain s’est réjoui des «horizons prometteurs qui se dessinent» pour les deux pays, a fait savoir la présidence française, citée par l’AFP et Le Figaro. Ce sera ainsi l’occasion de conférer au partenariat bilatéral «une vision renouvelée et ambitieuse couvrant plusieurs secteurs stratégiques et tenant compte des priorités» communes, a-t-il ajouté.

Le 30 juillet dernier, la France et le Maroc ont tourné la page d’une longue crise diplomatique, après que Paris a renforcé son soutien au plan marocain d’autonomie sur le Sahara, tout en reconnaissant la souveraineté du royaume sur les provinces du sud. Ce revirement aura été annonciateur d’un renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, sur les plans politique et économique.