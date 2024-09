Tata : Après les crues, l’évaluation des infections dermatologiques

La direction provinciale de la Santé et de la protection sociale à Tata a mobilisé une équipe médicale, accompagnée des autorités locales dans deux douars, pour évaluer les maladies de peau apparues après les récentes inondations. Dans son annonce, la délégation a confirmé que les personnes touchées ont reçu «les traitements nécessaires contre les irritations cutanées causées par les piqûres d’insectes attirés par les suites des crues».

La même source a souligné que «le travail de cette équipe, appuyée par d’autres praticiens spécialistes, se poursuivra samedi». Dans ce sens, «des convois médicaux et infirmiers supplémentaires seront organisés dans les prochains jours». En plus de ces efforts, un processus de désinfection est en cours dans les berges des vallées, les étangs et les bassins d’eau, sources d’odeurs et de parasites susceptibles de propager des infections.

Dans les zones touchées par les inondations, des maladies dermatologiques ont été signalées, notamment à cause de la propagation de moustiques attirées par l’eau stagnante ou par le bétail mort dans la région.

Ces dernières semaines, Tata fait partie des provinces du sud ayant connu de forts orages, ce qui accéléré des crues ayant fait plusieurs morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes toujours portées disparues.