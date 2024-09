Maroc : 11,8 millions d’arrivées (+16%) touristiques à fin août (DEPF)

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint 11,8 millions de personnes à fin août 2024, en hausse de 16% par rapport à la même période un an auparavant, selon la direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

«Au terme des huit premiers mois de 2024, 11,8 millions d’arrivées ont été enregistrées au Maroc, en hausse de 16%, soit 1,6 million d’arrivées additionnelles», indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture. Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, leur nombre s’est raffermi de 8% à fin juillet 2024, atteignant 15,4 millions de nuitées, fait savoir la même source.

Cette performance revient à la croissance enregistrée de 6% au premier mois du troisième trimestre ainsi qu’à la hausse de 13% enregistrée au deuxième trimestre et à celle de 2,9% au premier trimestre. Par segment, cette évolution a été portée, plus particulièrement, par le renforcement des nuitées des non-résidents de 13%.

Concernant les recettes touristiques, elles se sont renforcées de 9,5% au premier mois du troisième trimestre 2024, après +9,4% au deuxième trimestre et une contraction de 4,2% au premier trimestre de cette année. A fin juillet 2024, ces recettes avoisinent les 59,4 milliards de dirhams, soit une hausse de 3,5% par rapport à fin juillet 2023.